Flat tax, Rotta (Pd): siamo alla farsa, non finiamo in tragedia

Roma, 5 giu. - "Flat tax doppio inganno. Sparisce per le persone mentre per le aziende è già applicata. Quando dalla retorica elettorale si passa ai fatti, il governo Lega-5Stelle è il vuoto totale. Li attendiamo alla prova, ma sulla flat tax si sono già rimangiati tutto. Pronti via e subito hanno dimostrato la loro inadeguatezza. E in tutti i casi non si sognino di trovare le risorse facendo scattare l'aumento delle aliquote Iva. Sarebbe un doppio colpo per i più deboli e per i consumi. Non si trasformi quella che è già un farsa in tragedia". Lo ha affermato in una dichiarazione la parlamentare Pd Alessia Rotta.