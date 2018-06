Conte: fiducia a governo e a progetto per cambiamento Italia

Roma, 5 giu. - "Quella che chiediamo oggi è una fiducia a favore non solo di un governo ma di un progetto per il cambiamento per l'Italia". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in aula al Senato.

"Un progetto contenuto in un contratto tra M5s e Lega, composto a partire dai programmi elettorali presentati alle elezioni e votato dalla maggioranza degli italiani, ulteriormente legittimato da votazioni degli iscritti e degli elettori. I contenuti di questo contratto ho condiviso sia pure in forma discreta: quindi hanno una duplice legittimazione formale e sostanziale. Gli obiettivi sono affidati alla pagina scritta perché li hanno dichiarati in modo trasparente vincolandosi ad adottare tutte le iniziative", ha aggiunto Conte.