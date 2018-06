Governo, Parrini: flat tax? Non promesse ma bugie elettorali

Roma, 5 giu. - "Non erano promesse elettorali. Erano bugie elettorali. In 48 ore veniamo a sapere che la tanto propagandata flat tax per ora non si farà, e che quella che hanno sventolato prima delle elezioni come "abolizione della Fornero" sarebbe, in realtà, l'introduzione di una quota 100 con minimo 64 anni di età". Lo scrive su facebook il senatore Pd Dario Parrini.

"Prima di un giudizio di merito, che daremo quando saranno depositati degli articolati, pare necessario dare un giudizio etico. Siamo davanti a un imbroglio: il prossimo primo gennaio, se non ci fosse stata la Fornero, i lavoratori dipendenti sarebbero potuti andare in pensione con quota 97,6 e con minimo 60 anni di età e 35 anni di contributi - sottolinea Parrini -. Se ora, a campagna elettorale finita, e a voti presi, tu dici quota 100 con 64 anni, non abolisci la Fornero. Tradisci e abolisci una promessa elettorale, e con essa la tua credibilità. Decine di migliaia di cittadini scopriranno di essere stati menati per il naso. Non sarà una scoperta piacevole".