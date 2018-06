Casellati: stima e riconoscenza quotidiani per Carabinieri

Roma, 5 giu. - Il 204esimo anniversario della Fondazione dell'Arma è l'occasione per rinnovare sentimenti di stima e riconoscenza a tutti i carabinieri impegnati quotidianamente per la sicurezza di ognuno di noi. Donne e uomini che non si risparmiano, nelle piccole stazioni come nei Comandi più importanti, e rappresentano punti di riferimento insostituibili per l'intera collettività". Lo ha affermato in una dichiarazione in occasione dell' Anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati

"La loro presenza costante sul territorio, la loro dedizione, il tratto di garbo e umanità, sono linfa vitale e vero e proprio ossigeno di democrazia, pace e legalità. Un pensiero speciale - ha aggiunto Casellati- in questo giorno di festa voglio poi dedicare ai militari dell'Arma che hanno perso la vita nell'adempimento eroico del loro dovere e a quanti onorano oggi l'Italia nelle missioni all'estero. Il mio cuore, nel ricordo commosso e nell'orgoglio tricolore che sempre mi emoziona, è con loro ogni giorno".