Roma, 5 giu. - "Sono molto soddisfatto, e considero una vittoria quanto avvenuto oggi a Lussemburgo dove austriaci, tedeschi e olandesi ci sono venuti dietro" sulla questione della riforma di Dublino per la gestione dei migranti. Lo dice il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini.

Per Salvini, questo è "un ottimo risultato, abbiamo aperto un fronte in Europa e dimostrato quanto dico da anni, e cioè che non è vero che non si può incidere in Europa quando si è determinati".