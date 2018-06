Migranti, Oim: almeno 100 morti nel naufragio in Tunisia

Roma, 5 giu. - Sono almeno 100 i migranti morti e dispersi nel naufragio avvenuto sabato sera al largo della costa Sud-orientale della Tunisia. Lo ha scritto oggi l'Organizzazione internazionale per le migrazioni sul proprio account Twitter, mentre il ministero dell'Interno di Tunisi ha riferito ieri del fermo di otto persone sospettate di aver organizzato il viaggio dei migranti dalle isole Kerkennah all'Italia.

L'imbarcazione trasportava circa 180 migranti, tra cui 80 di diverse nazionalità africane. Le autorità tunisine sono riuscite a trarne in salvo 68, rispondendo all'Sos lanciato poco prima delle 23 di sabato, di cui 60 di nazionalità tunisina. "I migranti avrebbero pagato tra 700 e 1.000 euro per la traversata - si legge in un comunicato dell'Oim - il peschereccio che trasportava i migranti ha lasciato la costa delle isole Kerkennah sabato, nella prima serata, e ha cominciato a imbarcare acqua due ore dopo".