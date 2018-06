Famiglia, Cirinnà al Senato con maglietta famiglia arcobaleno

Roma, 5 giu. - Una t-shirt rosa con la scritta "famiglia arcobaleno" e sul retro "È l'amore che crea una famiglia". Ha deciso di indossarla la senatrice Pd Monica Cirinna' in occasione del voto di fiducia al governo Conte previsto oggi in aula al senato. A soli tre giorni dalle dichiarazioni del ministro della famiglia Lorenzo Fontana secondo il quale "le famiglie gay non esistono" la parlamentare dem che ha dato il nome alla legge sulle unioni civili approvata nella scorsa legislatura decide di rispondere così alle posizioni dell'esponente leghista.