Migranti, Pagano (Lega): "Con Salvini Italia rialza testa in Ue"

Roma, 5 giu. - "È finito il tempo dell'Italia zerbino d'Europa. A questo ci avevano ridotto la Bonino, la sinistra, la Mogherini, il Pd con la compiacenza di pseudo intellettuali alla Saviano. Ora il vento è cambiato". Così in una nota il deputato della Lega Alessandro Pagano.

"Per anni abbiamo preso sberle da tutti sul fronte migranti: da un lato Francia e Austria che alzavano i muri, dall'altro Tunisia e Libia con la costante minaccia di aprire sempre più i rubinetti degli sbarchi. In mezzo il nostro Paese a fare da pungiball e guai a fiatare, mentre in tutta Europa, dalla Germania ai paesi del Nord per finire a quelli del gruppo di Visegrad, ognuno ha sempre fatto i propri interessi e pensato a difendere i propri confini. Ma di questo - aggiunge - la nostra sinistra non si è mai scandalizzata, prona e ossequiosa al verbo della tecnofinanza europea. E adesso che con Salvini l'Italia prova a rialzare la testa, a mettere al primo posto i diritti degli italiani, a qualcuno - magari filo Soros - questo non piace".

"È chiaro che l'intenzione era quella di scaricare sul nostro Paese tutto il peso dell'emergenza immigrati. Per questo fa bene Salvini a denunciare e a dire le cose come stanno, fa bene a opporsi a questa riforma del regolamento di Dublino", conclude Pagano.