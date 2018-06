Roma, 5 giu. - "L`errore cruciale per l`Italia fu fatto dalla Lega e da Berlusconi nel 2003 quando firmarono il regolamento di Dublino lasciando così il nostro paese solo anche nella gestione dei richiedenti asilo. Ora come allora ne subiamo tutte le conseguenze negative e appellarsi a Orban per cambiare l`Europa mi pare sia la scelta peggiore: così si faranno solo passi indietro, non certo passi avanti". Così il Segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina.