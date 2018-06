Fedriga: non sono d'accordo su aumento Iva per copertura flat tax

Roma, 5 giu. - "Non sono d'accordo" sull'aumento dell'Iva per trovare le coperture per la flat tax. Lo ha detto, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga spiegando che "non si può finanziare una misura espansiva con una misura recessiva. Dobbiamo avere il coraggio di puntare su misure anticicliche, che sono quelle che hanno fatto uscire i paesi dalle crisi della storia. Nessuna crisi si risolve con la recessione. Credo che, in prospettiva, la flat tax si finanzierà con la crescita del Pil".