Migranti, riforma Dublino: ministri Ue verso l'impasse -3

Bruxelles, 5 giu. - Il Consiglio tuttavia potrebbe tardare ad approvare la proposta sui ricollocamenti, a causa dell'opposizione dei Paesi contrari e della tendenza a cercare il consenso invece di ricorrere alla maggioranza qualificata. A questo punto, se la crisi grave peggiora ancora e si supera la soglia del 160%, la Commissione può adottare le misure proposte anche senza l'approvazione del Consiglio, a condizione che non vi sia una maggioranza qualificata di Paesi contraria.

Complicato? Non è finita qui. I ricollocamenti obbligatori, in realtà, sono obbligatori solo a metà: gli Stati membri di destinazione possono decidere infatti di ridurre del 50% il numero dei richiedenti asilo ricollocati sul loro territorio e di sostituirli con due diverse misure alternative, che possono essere combinate fra loro.

La prima misura alternativa è l'accoglienza volontaria di rifugiati "reinsediati" direttamente da Paesi extra Ue (Libano, o Giordania, per esempio), in ragione di un "reinsediato" per ogni persona da ricollocare non accolta sul proprio territorio. L'altra alternativa è il pagamento di un contributo finanziario (una sorta di contributo di solidarietà) dai 25.000 ai 35.000 euro per ogni "ricollocato" mancato della propria quota. Per il primo 25% dei ricollocati non accolti si applica la prima cifra, per tutti quelli oltre il 25% e fino al 50% la seconda.