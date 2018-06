Juncker: Italia merita rispetto e fiducia, ieri come oggi

Bruxelles, 5 giu. - "L'Italia ha fatto molto per costruire l'Europa unita, e merita fiducia e rispetto, oggi come ieri". Lo ha detto il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, durante la sua "lecture" in onore dell'ex ministro delle Finanze italiano Tommaso Padoa-Schioppa, scomparso nel dicembre 2010, al Brussels Economic Forum 2018, oggi a Bruxelles.

L'intervento di Juncker è stato introdotto da un discorso dell'attuale direttore generale degli Affari economici della Commissione europea, Marco Buti, che ha ricordato come Padoa-Schioppa fosse stato suo predecessore nello stesso posto fra il 1979 e il 1983, e abbia avuto un ruolo fondamentale nella costruzione della moneta unica sotto la presidenza di Jacques Delors.

"Sono lieto che Marco Buti onori la lunga tradizione degli italiani che hanno la responsabilità degli Affari economici e finanziari nella Commissione. Una tradizione che riflette il posto dell'Italia, al cuore dell'Europa e dell'euro, e quanto l'Italia ha fatto per l'integrazione europea. L'Italia merita fiducia e rispetto, oggi come ieri", ha sottolineato Juncker.

Loc