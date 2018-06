Pensioni, Rampi (Pd): così si rischia di creare nuovi esodati

Roma, 5 giu. - "Non mi piace commentare le interviste e preferisco aspettare i provvedimenti, però l`approccio di queste ore su pensioni e protezione sociale è preoccupante: aumento del costo del lavoro, misure punitive per chi ha subito la cassaintegrazione, abolizione degli sgravi per i nuovi occupati, eliminazione dell`ape sociale e di tutte le misure di sostegno al reddito per un generico reddito di cittadinanza che costa di più e fa parti uguali tra diseguali. Nessun impegno per la salvaguardia degli esodati (noi ne abbiamo finanziate 8) ma anzi il rischio di crearne di nuovi. Dietro lo slogan "aboliamo la Fornero" vedo un approccio che favorisce i più forti". Lo dichiara il senatore del Pd Roberto Rampi.