Migranti, Rossi: frasi Salvini su Tunisia scivoloni, si corregga

Roma, 5 giu. - "Strane le dichiarazioni di Salvini. Pensiamo che siano gli inizi e che dopo gli scivoloni ci si possa correggere. Da una parte si punta ai rimpatri ma poi si litiga con l`unico paese dove i rimpatri si fanno più regolarmente". Lo afferma Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, ai microfoni di `6 su Radio 1` commentando le dichiarazioni rilasciate ieri dal neoministro dell`Interno Salvini in tema di immigrazione.

"Tra l`altro - spiega Rossi - la Tunisia è anche un paese da cui possono provenire quelli che hanno collegamenti con l`Isis, quindi un paese da tenere particolarmente sotto osservazione. Li c`è un accordo che consentiva finora di rimpatriare con due voli charter circa 80 di persone, uno dei paesi dove si rimpatria di più. Con queste dichiarazioni sembra essere saltato il rapporto. Poi mi pare singolare la telefonata con Orban. È noto che l`Italia ha tutto l`interesse a redistribuire l`immigrazione perché è uno dei paesi con il più alto livello di immigrazione e l`Ungheria di Orban è un paese che non vuole accettare nemmeno un immigrato. Vuole prendere tanti soldi dall`Europa ma non vuole rispettare regole e leggi che l`Europa comporta sulla redistribuzione". "Passeremmo da una situazione in cui l`Italia, uno dei grandi paesi fondatori dell`Europa con Francia e Germania, diventa un paese alleato di Visegrad. È un cambiamento non banale - conclude -. Anche sulle dichiarazioni di Salvini sul fatto che la Sicilia non può diventare un campo profughi dell`Europa, attenzione a quando va in Europa a non farsi dare i soldi, cosa già accaduta sull`approdo ai porti italiani delle navi Ong, perché finiremmo come la Turchia, il paese che costruisce grandi hotspot dove tiene segregati gli immigrati".