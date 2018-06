Migranti, Fontana: Macron può tutelare confini e Salvini no?

Roma, 5 giu. - "Le dichiarazioni fatte da Salvini vanno nella direzione di riprendere in mano la gestione del fenomeno dell`immigrazione perché queste situazioni rischiano di degenerare". Lo afferma Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, intervenendo a `6 su Radio 1` e commentando le polemiche seguite alle dichiarazioni del neoministro Salvini sulla gestione del flusso dei migranti irregolari.

"Muri da noi non è possibile farne - prosegue poi Fontana - bisogna cercare di ridurre l`accesso sul territorio. Dobbiamo cercare di tutelare i nostri confini. Non capisco perché venga considerata una violenza chiedere che entrino solo le persone che hanno diritto. Non capisco perché Macron lo possa fare e non venga considerato un violento razzista e se chiediamo di farlo noi, se lo chiede il nostro Ministro dell`Interno, che semplicemente cerca di tutelare una norma, un principio di diritto internazionale, che è la tutela dei propri confini, venga considerato razzista. Penso che l`immigrazione debba essere gestita con logica, con razionalità , cosa che non è stato fatto fino ad oggi". "Il lavoro di Minniti va bene fino a un certo punto. Non va bene quando ci si mette due anni per accertare se l`immigrato abbia la qualifica di profugo e non va bene quando, nel momento in cui viene accertato che non ha la qualifica di profugo, si debba abbandonarlo a se stesso in mezzo alla strada dicendo di tornarsene a casa sua conclude Fontana -. Non va bene accettare che l`Europa si disinteressi completamente della questione legata alla gestione di questo fenomeno, così come non va bene che i muri li alzino al confine dell`Europa. Ci stupiamo di ciò che è successo in Ungheria ma nessuno si è stupito che a Ventimiglia sia stato alzato un ipotetico muro. Son tutte cose che non si possono accettare. Si devono avere rapporti con i paesi da cui provengono".