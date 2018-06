Governo, Marin (Fi): da vaffa day a governo passo azzardato

Roma, 4 giu. - "In questi anni il M5S ha scommesso sulla rabbia e sulle paure degli Italiani. Per alimentare questi sentimenti ha fatto dell'invidia sociale la propria bandiera, ha demonizzato gli avversari chiamandoli nemici, ha saputo dire solo tanti No come quello sulla Tav. D'altronde tutta la loro storia è cominciata con un emblematico Vaffa Day. Solo che dal Vaffa Day alla guida del Paese il passo è quanto meno azzardato. Per guidare l'Italia servono infatti serietà, preparazione e competenza. Adesso bisognerebbe studiare e lavorare, ma questo non fa parte del DNA del M5S. Si intravede già un fallimento e il conto purtroppo lo pagheranno gli Italiani". Lo afferma in una nota Marco Marin, deputato di Forza Italia.