Damiano: integrare quota 100 e ape sociale o passo indietro

Roma, 4 giu. - "Alberto Brambilla, che ha scritto il programma della Lega sul Welfare, ci ha offerto oggi, in una intervista a Repubblica, alcuni chiarimenti sulle pensioni che ci aiutano a ragionare di merito". Lo dichiara Cesare Damiano, del Partito democratico, a proposito delle parole di Alberto Brambilla.

"Il primo - spiega - è che la spesa annua per Quota 100 e per andare in pensione con 41 di contributi, costa all'incirca 5 miliardi all'anno. Intanto abbiamo individuato una prima dimensione di costo, al di là di quelle che saranno le stime dell'Inps e della Ragioneria per le coperture. Il secondo punto, è che per Quota 100 si intende 64 anni di età e 36 di contributi. Su questo osservo che la proposta, partendo dai 64 anni, può essere insufficiente a risolvere i problemi di coloro che rientrano ancora nella categoria dei cosiddetti esodati: non a caso la nostra indicazione è quella di fare la nona e definitiva salvaguardia. Il terzo punto che è stato chiarito è che l'APE sociale verrà abolita: su questo non sono d'accordo, anche perché le 15 categorie di lavori gravosi verrebbero penalizzate".

"Quota 100 e Ape, sociale e volontaria, vanno integrate: in caso contrario c'è il rischio di fare un passo avanti con Quota 100, che condivido, e uno indietro con l'abolizione dell'Ape sociale", conclude.