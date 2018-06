Migranti, riforma Dublino, domani ministri Ue verso... -2

Bruxelles, 4 giu. - La proposta di compromesso, nella parte relativa alla "giusta redistribuzione" dei richiedenti asilo in tutti gli Stati membri, è talmente complicata da sembrare essere stata scritta apposta per non essere mai applicata.

In buona sostanza, la proposta iniziale della Commissione prevedeva un meccanismo permanente con due fasi, la situazione normale in cui ogni paese è responsabile (come oggi) dei richiedenti asilo che arrivano sul suo territorio, e quella d'emergenza in cui scatta la solidarietà degli altri paesi membri - con i ricollocamenti - quando i flussi aumentano oltre il 100% rispetto all'anno precedente.

La proposta della presidenza bulgara, invece, aumenta la fasi del meccanismo a tre: fase normale, crisi difficile ("challenging") e crisi grave ("severe"). La fase "difficile" scatta quando i flussi di richiedenti asilo in un paese superano la soglia del 120% della situazione "normale" e, in più, corrispondono a oltre lo 0,15% della popolazione del paese interessato; la crisi "grave" viene innescata quando si va oltre il 140%. C'è però anche una soglia ulteriore, il 160%, che fa scattare misure più drastiche, con più potere in mano alla Commissione europea.

Quando uno Stato membro entra nella fase "difficile" (120%), viene attivata una serie di aiuti economici nei suoi confronti da parte dell'Ue e vengono incoraggiati dei ricollocamenti volontari di richiedenti asilo in base ad accordi bilaterali con gli altri paesi membri che sono disposti ad accoglierli. Quando si passa alla crisi "grave" (140%), la Commissione propone dei ricollocamenti obbligatori al Consiglio Ue, che può approvarli a maggioranza qualificata. I ricollocamenti, una volta decisi, continuano fino a quando il paese in "crisi grave" non ritorna ai livelli di afflusso di richiedenti asilo della fase "normale".

Il Consiglio tuttavia potrebbe tardare ad approvare la proposta sui ricollocamenti, a causa dell'opposizione dei paesi contrari e della tendenza a cercare il consenso invece di ricorrere alla maggioranza qualificata. A questo punto, se la crisi grave peggiora ancora e si supera la soglia del 160%, la Commissione può adottare le misure proposte anche senza l'approvazione del Consiglio, a condizione che non vi sia una maggioranza qualificata di paesi contraria.

Complicato? Non è finita qui. I ricollocamenti obbligatori, in realtà, sono obbligatori solo a metà: gli Stati membri di destinazione possono decidere infatti di ridurre del 50% il numero dei richiedenti asilo ricollocati sul loro territorio e di sostituirli con due diverse misure alternative, che possono essere combinate fra loro.

La prima misura alternativa è l'accoglienza volontaria di rifugiati "reinsediati" direttamente da paesi extra Ue (Libano, o Giordania, per esempio), in ragione di un "reinsediato" per ogni persona da ricollocare non accolta sul proprio territorio. L'altra alternativa è il pagamento di un contributo finanziario (una sorta di contributo di solidarietà) dai 25.000 ai 35.000 euro per ogni "ricollocato" mancato della propria quota. Per il primo 25% dei ricollocati non accolti si applica la prima cifra, per tutti quelli oltre il 25% e fino al 50% la seconda.