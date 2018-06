Migranti, Pagano (Lega): sorprende stupore governo tunisino

Roma, 4 giu. - "Ma è vero o no che ogni anno in Tunisia vengono liberati, con la grazia o con l'indulto, centinaia di ex galeotti in occasione del Ramadan e, lo scorso anno, anche durante la festa della Repubblica? È vero o no che nell'ultimo anno, come più volte denunciato con specifici atti parlamentari, c'è stata una escalation di arrivi di tunisini sulle coste siciliane attraverso 'sbarchi fantasma'? È vero o no che negli ultimi mesi il nostro governo ha eseguito diverse espulsioni legate al terrorismo, con smantellamento di vere e proprie rete di jihadisti come quella legata allo stragista di Berlino Amri, che hanno riguardato persone di nazionalità tunisina? È vero o no che molti hotspot, tra cui quello di Pozzallo o Lampedusa come denunciato dai rispettivi sindaci, ultimamente sono stati caratterizzati da violente risse, atti di vandalismo, che hanno visto protagonisti soprattutto tunisini? Questi sono fatti, non opinioni. Fatti dai quali ne consegue un serio problema per la nostra sicurezza nazionale. Piuttosto ci chiediamo cosa abbia fatto davvero il governo tunisino in questi mesi per impedire queste partenze. Alla luce di tutto ciò, quindi, quello che risulta davvero sorprendente è lo stupore del ministro degli Esteri tunisino alle parole di buon senso del ministro Salvini, strumentalmente decontestualizzate da qualche media". Così il deputato della Lega Alessandro Pagano.