Primo test parlamentare per Conte,da domani iter fiducia Camere

Roma, 4 giu. - Comincia domani l'iter che porterà il governo Conte ad avere la fiducia delle Camere. E si parte proprio dal Senato, il ramo in cui i numeri dell maggioranza sono più deboli.

Appuntamento alle 12, ora in cui il presidente del Consiglio farà le sue dichiarazioni programmatiche. Alle 13.30 è previsto che si sposti alla Camera per depositare il suo intervento. Nel pomeriggio di domani, a partire dalle 14.30, a palazzo Madama si terrà il dibattito, mentre è previsto che il voto di fiducia arrivi entro le 20.

Sulla carta la maggioranza in Senato ha 9 voti di scarto: ai 109 del M5s e ai 58 della Lega si uniranno infatti due esponenti del Misto, ex grillini espulsi per Rimborsopoli e due eletti all'Estero. Ma bisogna vedere cosa faranno le Autonomie che non hanno ancora sciolto la riserva. Il governo, tuttavia, non corre comunque alcun rischio dal momento che già Fdi ha annunciato la sua astensione.

Navigazione tranquilla alla Camera dove il M5s ha 222 parlamentari e la Lega 124. A Montecitorio la fiducia sarà votata mercoledì: la discussione generale si terrà tra le 9 e le 14.30. Alle 15.45 ci sarà la replica del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a cui seguiranno le dichiarazioni di voto. La fiducia è prevista per le 17.40.