Flat tax, Carfagna: Fi già passata ai fatti, depositata proposta

Roma, 4 giu. - "Mentre si discute se introdurre la tassazione piatta tra uno o due anni, Forza Italia ha già presentato una sua proposta per introdurre la flat tax al 15% per i professionisti, i precari, i free-lance e le altre tipologie di partite Iva". Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia.

"Sarebbe una vera e propria iniezione di libertà dal peso eccessivo del fisco per centinaia di migliaia di professionisti e di piccoli imprenditori. Siamo - sottolinea - il partito che più di tutti si è battuto per ridurre la pressione fiscale e finalmente ora anche gli altri sostengono la nostra stessa linea. Su provvedimenti come la flat tax, o su misure per la lotta alla povertà e alle disuguaglianze non faremo mancare il nostro sostegno al governo, ma lo aspettiamo alla prova dei fatti. Quando si sarà insediato dovrà passare dalla campagna elettorale permanente e dagli slogan ai provvedimenti concreti".