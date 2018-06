Fratoianni: Salvini loda Minniti e non ha parole per migrante ucciso

Roma, 4 giu. - "Salvini loda Minniti sugli accordi disumani in Libia, mentre non trova parole per Soumaila Sacko, lavoratore e sindacalista maliano di 29 anni ucciso nelle campagne calabresi senza motivi chiari. Non avevo dubbi". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali.

"Ciò che colpisce ancora di più, se possibile, sono le parole di replica - osserva - da parte dell'esponente Pd Fiano , che di fatto sostiene tutto l'impianto politico e culturale delle parole di Salvini e delle azioni di Minniti. Minniti era consapevole della necessità dei rimpatri, dice, ma costano troppo e quindi Salvini non farà diversamente. Queste in sostanza le parole di Fiano, senza nemmeno porsi il problema del funzionamento dei sistemi di accoglienza, né dei canali legali di ingresso nel nostro Paese".

" stata la legge Bossi-Fini a creare le migliori condizioni per la 'clandestinità', eliminando ogni canale legale di ingresso e di richiesta di ingresso. E questi sarebbero coloro che vogliono fare il fronte repubblicano?", conclude.