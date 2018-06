Gelmini (Fi): tutela rider non può essere ridotta a spot Di Maio

Roma, 4 giu. - "La tutela dei rider e le modalità con cui essi lavorano sono scelte importanti per l`insieme della "gig economy" e per un mercato del lavoro in continua evoluzione. Non possono essere ridotte all`ennesimo spot elettorale del ministro Di Maio. Serve serietà e concretezza, non le solite sparate a mezzo stampa. In Lombardia, per esempio, il problema è stato affrontato con impegno dalla giunta Fontana - grazie al lavoro dell'assessore Melania Rizzoli che anche questa mattina ha incontrato alcuni rappresentanti di Deliveroo - e si stanno valutando alcune proposte". Lo dichiara, in una nota, Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Inoltre - aggiunge - sapendo che nulla cambia senza dialogare con le imprese e i rappresentanti dei lavoratori, ovvero i sindacati, credo sia un errore ignorare le parti sociali e disconoscere il ruolo dei corpi intermedi. Errore peraltro già fatto dal governo Renzi, con risultati che tutti conosciamo. Occorre un impegno costante da parte di tutte le istituzioni per favorire la costruzione di un adeguato sistema di welfare che coniughi le esigenze di tutela dei lavoratori con quelle di flessibilità delle imprese. E al nuovo ministro Di Maio mi verrebbe da dire: poca propaganda e più concretezza".