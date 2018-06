Migranti, Magi: con no riforma Dublino Salvini va in corto circuito -2

Roma, 4 giu. - "A che pro, infatti, allinearsi al blocco di Visegrad contrario al primo concreto tentativo di condividere le responsabilità? Perché - aggiunge - sostenere la posizione di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca su cui pesa l'apertura di una procedura di infrazione per i mancati ricollocamenti da Italia e Grecia? L'Ungheria di Orban, infatti, in due anni non ha accolto neanche un richiedente asilo sui 1294 previsti; Varsavia 0 su 6182, Praga ha accolto 12 su 2691 richiedenti asilo su cui si era impegnata. Alla scadenza del programma di solidarietà sono stati ricollocati solo 9.078 richiedenti asilo provenienti dall'Italia e 20.066 dalla Grecia sui 160.000 previsti".

"Il corto circuito della posizione di Salvini - insiste Magi - è evidente. Piuttosto che difendere i muri che l'Ungheria e gli altri Stati di Visegrad stanno costruendo per scaricare sull'Italia e la Grecia tutto il peso dei flussi, il nuovo governo dovrebbe non solo appoggiare la riforma di Dublino in discussione, ma anche rilanciare chiedendo che il programma di relocation, sospeso a settembre 2017, venga ripreso almeno fino a che tutte le quote stabilite per ciascuno Stato siano rispettate, prevedendo sanzioni per chi si rifiuta. Altro che rimpatri irrealizzabili e vagheggiati tagli al sistema d'accoglienza: basterebbero questi passaggi, già avviati in sede europea, per alleggerire la pressione sull'Italia "a costo zero" e nel rispetto dei diritti", conclude.