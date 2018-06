Migranti, Magi: con no riforma Dublino Salvini va in corto circuito

Roma, 4 giu. - "Sarebbe davvero un autogol per Matteo Salvini remare contro la riforma del Regolamento di Dublino. Dopo aver sbraitato per anni che l'Italia che non può trasformarsi nel campo profughi d'Europa e invocato un'assunzione di responsabilità dell'Ue, non sostenere la riforma approvata dal Parlamento europeo che introduce un meccanismo obbligatorio di redistribuzione dei richiedenti asilo tra gli Stati sarebbe prova della scarsa conoscenza della materia da parte del neo ministro dell'Interno e, se ce ne fosse bisogno, dell'ennesimo tentativo di trasformare qualsiasi occasione in propaganda e demagogia, anche contro i propri stessi convincimenti". Lo dichiara in una nota Riccardo Magi, deputato di +Europa e segretario di Radicali Italiani.

(Segue)