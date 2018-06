Migranti, Fiano (Pd): parole su Tunisia esordio pessimo di Salvini

Roma, 4 giu. - "Pessimo esordio del ministro Salvini sulla scena internazionale. Basta leggere la rituale frase affidate al nostro ambasciatore: 'le affermazioni sulla Tunisia di Salvini sono state prese fuori contesto' per capire come si trattasse di parole fuori luogo e poco ponderate. Come si fa a parlare di un Paese che 'esporta galeotti' a proposito della Tunisia?" Lo afferma Emanuele Fiano del Pd.

"E` assolutamente incredibile - aggiunge - la superficialità con la quale si interviene su temi così delicati che riguardano i rapporti con un Paese con il quale nei mesi e negli anni scorsi abbiamo avuto una seria cooperazione che ha prodotto risultati positivi che sono sotto gli occhi di tutti. Tanto è vero che rispondendo alla convocazione da parte del ministro degli Esteri tunisino, Salvini ha dovuto mostrare, attraverso il nostro ambasciatore, la volontà di proseguire su quella strada e semmai rafforzarla, anche in considerazione del ruolo chiave della Tunisia nella lotta contro il terrorismo. Il Ministro Minniti come primo atto del suo mandato volò in Tunisia per aprire una nuova strada di collaborazione. Salvini come primo atto prova a chiudere quella strada".