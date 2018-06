Roma, 4 giu. - Il presidente della Camera, Roberto Fico, invierà una lettera ai gruppi parlamentari per sollecitare la designazione dei componenti delle commissioni parlamentari. E' quanto emerge al termine della conferenza dei capigruppo.

Inoltre, Fico ha proposto una riforma che preveda l'accorpamento delle Giunte per le elezioni e per le immunità, in nome della semplificazione e per analogia con il Senato.