Roma, 4 giu. - "Domani nel dibattito sulla fiducia al governo Conte, interverranno in aula per il gruppo del Pd, il vicepresidente Franco Mirabelli, il senatore Antonio Misiani, già membro della V commissione bilancio della Camera, la senatrice Teresa Bellanova, già vice ministro dello Sviluppo economico, ed infine Matteo Renzi, ex presidente del consiglio. La dichiarazione di voto sarà espressa dal capogruppo Andrea Marcucci". Lo si apprende da fonti dem di Palazzo Madama.