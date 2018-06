Saviano: Renzi imita Salvini, latitante in Parlamento

Roma, 4 giu. - "Dopo aver quasi completato, con enormi errori e inspiegabili forzature politiche, la distruzione del fronte riformista italiano, il senatore pensa bene di far sapere a tutti che, nei prossimi mesi, sarà in giro per il mondo: magari vuol carpire il segreto della vittoria di Salvini e così comincia a imitarlo dandosi latitante in Parlamento". Lo scrive su Facebook Roberto Saviano, commentando la notizia degli speech all'estero che l'ex segretario del Pd Matteo Renzi farà nelle prossime settimane.