Rai, Scarrone: Isoradio promuove programmi di educazione civica

Roma, 4 giu. - Dopo anni di oblio l'Educazione Civica torna in pista. "C'è voglia di riscoprire la forza dei princìpi, il valore di una democrazia rappresentativa come la nostra, il senso della collaborazione solidale e della sicurezza di tutti - dice Danilo Scarrone, direttore di Rai Isoradio - Per questo da giugno il nostro canale promuoverà questa importante materia, troppo spesso sottovalutata e relegata nel dimenticatoio".

Molte le iniziative in programma: interviste, filo diretto con esperti e ascoltatori, la partecipazione attiva degli studenti italiani che ogni settimana affollano gli studi di Isoradio a Saxa Rubra.

"L'impegno di un canale di pubblica utilità come il nostro, è quello di far capire l'importanza dell'etica civica, per creare cittadini consapevoli e contribuire a formare automobilisti prudenti e rispettosi del Codice della strada e della legalità. È importante educare i giovani al senso di responsabilità e al rispetto reciproco fin dai banchi di scuola. E anche noi vogliamo fare la nostra parte", conclude Scarrone.