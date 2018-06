Prete accusato di abusi, il Vaticano: potrà tornare in Perù

Città del Vaticano, 4 giu. - Il fondatore del Sodalizio di vita cristiana, associazione peruviana commissariata dal Vaticano perché accusata di abusi sessuali sui minori, potrà tornare in Perù se i giudici del Paese lo riterranno necessario: a chiarirlo è la Congregazione vaticana per le Società di vita apostolica e gli Istituti di Vita Consacrata che in una nota respinge le accuse di "proteggere" o "proteggere" Figari, a Roma da quando il sodalizio è passato sotto il controllo di un commissario. Il motivo per cui finora gli è stato impedito di tornare in Perù, precisa la nota, è perché nel suo Paese "conta numerosi appoggi, ha più possibilità di causare altri danni contro le persone, o potrebbe nascondere e distruggere le prove contro di lui".

Figari, che è accusato anche di violenza psicologica, maltrattamenti, abuso di potere, malversazione finanziaria, abita a Roma per volontà non della congregazione vaticana ma del superiore generale del sodalizio, per "evitare, nella misura in cui è possibile, compiere qualsiasi danno addizionale a qualsiasi persona", "proteggere le vittime e favorire il corso della giustizia".

Ma "se nel futuro sorgerà la necessità che il sig. Figari torni in Perù per rendere conto alla giustizia peruviana, il suo ritorno potrà essere autorizzato dal Commissario apostolico" del Sodalizio pubblicata dalla Conferenza episcopale peruviana, che precisa inoltre che il Supremo tribunale della Segnatura apostolica deve prossimamente esprimersi su un ricorso presentato da Figari.