Vigili del fuoco Confsal scrivono a Salvini

Roma, 4 giu. - I Vigili del Fuoco aderenti alla Confsal scrivono al ministro Matteo Salvini per dargli il benvenuto augurandogli "un buono, sereno e proficuo lavoro nel prestigioso incarico con il quale, ne siamo certi, riuscirà a costruire un efficace percorso con una sicura accelerazione per la risoluzione delle annose istanze che investono il Comparto del Soccorso Pubblico".

L'attenzione riposta per i vigili del fuoco, e dimostrata nella proposizione di misure all'interno del contratto di Governo, è "sicuramente un primo, determinante passo che potrà portare in tempi brevi a quanto da tempo richiesto dalla nostra organizzazione: l'adeguamento delle retribuzioni ai livelli previsti per le forze dell'ordine; il potenziamento della formazione; la stabilizzazione dei rapporti di lavoro.