Eurodeputati Pd: Salvini difenda proposta Italia su Dublino

Roma, 4 giu. - "Sulla riforma di Dublino, il Parlamento europeo, grazie soprattutto all'impulso del nostro gruppo dei Socialisti e Democratici, ha fatto la propria parte approvando a novembre dell'anno scorso una soluzione che prevede un meccanismo di redistribuzione obbligatoria dei rifugiati tra Paesi Ue. Ricordiamo che sull'approvazione di questo testo la Lega si è astenuta mentre i grillini hanno votato contro. Ora è necessario che il nuovo Governo italiano continui a sostenere questa proposta in Consiglio e che alla riunione dei ministri dell'Interno di domani a Lussemburgo sia presente il Governo Italiano. Il Ministro dell'interno la smetta di prendersela con l'Unione europea, di cui è stato una parte essenziale per anni come eurodeputato, e vada a Lussemburgo a sostenere la proposta del Parlamento europeo". Lo hanno dichiarato la capodelegazione degli eurodeputati Pd, Patrizia Toia, e Cecile Kyenge.

"E' questo - proseguono - il miglior modo di difendere la posizione dell'Italia, già assunta dall'Ex-Governo, di fronte agli alleati di Salvini, populisti e filorussi dell'Europa dell'Est come il premier ungherese Orban, che in fin dei conti lasciano l'Italia da sola a fronteggiare le questioni legate ai richiedenti asilo. Se al Consiglio Ue di giugno passerà la proposta della presidenza bulgara sulla riforma di Dublino che continua a scaricare sull'Italia gli oneri dei flussi migratori, la colpa sarà di quelli come Salvini che hanno fatto mancare i propri voti e la propria presenza nelle riunioni chiave, con l'aggravante di appoggiare le posizioni sovraniste di quei Paesi dell'Est Europa che vogliono chiuderci in una gabbia di filospinato".