De Palo (Forum Famiglie): anno giusto per fiscalità familiare

Roma, 4 giu. - "Non vorremmo che cambiando la natura dei fattori di governo del Paese, per le famiglie il risultato finale non cambi: l`anno buono per il rilancio della natalità non può essere sempre quello che verrà": così il presidente nazionale del Forum Famiglie, Gigi De Palo, dopo le prime notizie relative all`applicazione del piano fiscale da parte del Governo M5S-Lega.

"Continuare a polemizzare a colpi di slogan sparando nel mucchio non aiuta a mettere mano ai problemi delle famiglie italiane. Senza un`azione finalmente concreta di giustizia fiscale, sociale e di welfare anche quest`anno, in base ai dati ISTAT, perderemo tra le 10 e le 20mila persone nel saldo nascite, rendendo permanente l`inverno demografico".

"La famiglia è la prima impresa nazionale, in un Paese in cui l'82 per cento delle imprese sono a carattere familiare. Il nostro suggerimento a Ministro e Governo, pertanto, è di tener conto di questi elementi e dare finalmente la giusta priorità nell`azione di cambiamento ai nuclei familiari. Il momento buono per il rilancio delle famiglie è adesso. Almeno su questo, chi governa e chi no dovrebbero essere d'accordo", conclude De Palo.