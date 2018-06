Flat tax, Mor (Pd): già iniziato il governo del rimando

Roma, 4 giu. - "È già iniziato il governo del rimando e delle chiacchiere: Bagnai propone la flat tax per le imprese, che si chiama Ires, esiste già, ed è stata abbassata dal Governo Renzi dal 27.5 al 24%, ai minimi in Europa. Delle famiglie che combattono ogni giorno per far quadrare i conti, invece, sembrano essersi dimenticati". Lo scrive su Fb il deputato del Pd, Mattia Mor.

"Se il cambiamento è questo, somiglia a uno slogan vuoto e il contratto che prometteva la flat tax, non la dual tax, è già disatteso", conclude il parlamentare dem.