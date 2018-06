Migranti, Ferrara (M5S): riforma Dublino presa in giro, ora basta

Roma, 4 giu. - "Dall'Europa ci aspettiamo grande serietà. L'Italia farà la sua parte garantendo tempi brevi e certi per le procedure delle domande di richiesta d'asilo, gli Stati membri tuttavia non devono fare i furbi spacciando per salvifica la riforma del regolamento di Dublino che invece, così come si sta prefigurando, appare come una trappola. È finito il tempo delle prese in giro". Lo dichiara l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara.

"Il dialogo con l'Europa deve partire accelerando l'approvazione definitiva del regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione, un testo scritto dal Movimento 5 Stelle che ha già avuto il via libera del Parlamento europeo. Grazie a questo regolamento impiegheremo solo sei mesi per valutare una domanda di protezione internazionale, ci sarà una riduzione del carico burocratico per i Paesi di primo ingresso e taglieremo il cordone ombelicale che lega la criminalità organizzata con la gestione dei centri di accoglienza", aggiunge Ferrara.

"Tuttavia, siamo preoccupati per la posizione che sta prevalendo in Consiglio sulla riforma del regolamento di Dublino perché volta le spalle all'Italia. Le dichiarazioni della Merkel devono fare seguito ad azioni concrete. Ci aspettiamo solidarietà piena e cioè ricollocamenti obbligatori ed automatici, senza filtri e controlli preventivi sul merito della domanda di protezione internazionale", conclude Ferrara.