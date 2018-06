Il cordoglio del Papa per la morte del cardinale Obando Bravo

Città del Vaticano, 4 giu. - "Nel ricevere con dolore la notizia della scomparsa dell`eminentissimo cardinale Miguel Obando Bravo", Papa Francesco esprime il suo "sentimento di cordoglio", rivolto anche "ai membri della Società di Don Bosco, ai familiari del defunto prelato e a quanti fanno parte di questa amata arcidiocesi". E' quanto si legge nel telegramma di cordoglio per la morte, avvenuta ieri mattina a 92 anni, card. Miguel Obando Bravo, arcivescovo emerito di Managua (Nicaragua), inviato dal Santo Padre al card. Leopoldo José Brenes Solórzano, arcivescovo di Managua. Il Papa, ricordando "questo pastore instancabile che, per anni e con generosa fedeltà, ha dedicato la sua vita al servizio di Dio e della Chiesa, offro suffragi per l`eterno riposo della sua anima".