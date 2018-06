Boccia (Pd): flat tax per imprese esiste da anni, si chiama Ires

Roma, 4 giu. - "Il neo ministro Salvini ha esordito dicendo che taglierà 5 mld di euro sugli immigrati, ma visto che ne spendiamo 2 non si capisce cosa andrà a tagliare, anche perché poi abbiamo 3 mld di entrate da 3,4 milioni di stranieri che hanno un CUD e delle dichiarazioni dei redditi. Il tutto certificato da uno studio della Camera dei Deputati pubblicato nel 2016. Bagnai, fa ancora meglio: compie il capolavoro di annunciare la flat tax per le imprese, ignorando l'esistenza dell'Ires, imposta sul reddito delle società che, dalla legge di Bilancio del 2017, è stata abbassata al 24%. Di cosa vorrà occuparsi non è dato sapere ma se proprio vuole occuparsene gli chiediamo di fare, insieme alla Lega e al loro leader Salvini, un serio approfondimento, almeno sui contenuti del Bilancio dello Stato". Lo afferma Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, a margine della presentazione di Digithon 2018 all'università del Salento.