Governo, Caon (Fi): M5S espressione del gattopardismo

Roma, 4 giu. - "Doveva essere il governo del cambiamento, si sta rivelando un centro d'impiego per burocrati riciclati e sopravvissuti alla prima e alla seconda repubblica. Il cambiamento tanto invocato dal M5S, e soprattutto dal suo leader Luigi Di Maio, non è altro che uno slogan di facciata dietro cui nascondere il vecchio apparato statale pronto a riprendere le redini dei ministeri chiave, dallo Sviluppo economico alle Infrastrutture. Come si dice nel Gattopardo, se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi, e il M5S è la massima espressione del gattopardismo". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Roberto Caon.