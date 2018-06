Migranti, Zaia: un Cie in Veneto? Dossier da affrontare

Monfalcone (GO), 4 giu. - Una stretta contro i clandestini anche in Veneto, oltre che in Friuli Venezia Giulia. All'annuncio di Massimiliano Fedriga, governatore Fvg, di Centri di raccolta nella sua regione, il presidente Luca Zaia ha confermato ai giornalisti che gli chiedevano se ci sarà un Cie anche in Veneto che "su questa partita c'è un dossier che non abbiamo ancora affrontato". "Certo è che il nostro obiettivo - ha spiegato Zaia, a margine del varo di una nave a Monfalcone, presente anche Fedriga - è quello di aiutarli in casa loro, questi immigrati, e di fare in modo che quelli che arrivano siano ovviamente profughi veri che scappano della morte e dalla fame e non migranti economici". Ricordando che il 10% della popolazione Veneta e del Fvg "vive ai limiti della povertà e allora occupiamoci prima dei nostri `profughi'", Zaia non ha escluso misure contro l'insicurezza determinata da un'eccessiva presenza di clandestini..