Ue, Toti: serve più attenzione a esigenze territori -2

Genova, 4 giu. - Secondo il governatore ligure, "occorre un gigantesco lavoro anche nella comunicazione. Il cittadino -ha spiegato- spesso non sa quali complessi processi stanno alle spalle di lavori come quelli ad esempio per il Bisagno: se questo si sapesse di più gran parte del dibattito che spesso facciamo sull'utilità della Comunità Europea verrebbe meno".

"L'Europa -ha ricordato Toti- viene infatti vista come un grande centro burocratico di accentramento e di questo dobbiamo essere consci. Se vogliamo che le politiche di coesione tornino ad essere un valore aggiunto dobbiamo seguire il percorso opposto, prima il territorio poi l'Europa. Se l'agenda la detta Bruxelles -ha concluso il governatore- siamo destinati a uno sperpero di denaro e alla percezione del fallimento delle istituzioni pubbliche".