Fisco, Di Maio: via leggi "antievasione" punitive -2

Roma, 4 giu. - "Ho incontrato - ha detto il ministro - alcuni rappresentanti di imprenditori della Brianza che si definiscono del 'Drappo bianco' e che hanno difeso, tra l'altro, Sergio Bramini. Si sono organizzati per essere da ponte tra gli imprenditori e lo Stato. Presto inontrerò tutti gli interlocutori nazionali che rappresentano il mondo dell'imprenditoria".

"Bisogna iniziare con provvedimenti che riguardano la burocrazia e che sono a costo zero, contro lo spesometro, il redditometro e lo split payment. Questa roba va eliminata e sostituita con meccanismi digitali, senza oneri per gli imprenditori. Devono finire le leggi 'antievasione' che colpiscono chi paga le tasse - ha aggiunto Di Maio -. Se si devono fare tali leggi, devono colpire che le tasse non le vuole pagare. Oggi la vita degli imrpenditori e dei professionisti è resa un inferno".

"Siamo una grande squadra - ha poi detto - e quello che dico qui fa parte del Contratto di Governo. Oggi pomeriggio incontrerò i dipendenti dei due ministeri, a cui dirò che sarà un piacere lavorare inesieme e poi vedrò i capi delle direzioni. Ho deciso di avviare al massimo questa giornata, perché dobbiamo partire già dai prossimi giorni".