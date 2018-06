Siri (Lega): flat tax dal 2019 anche per famiglie, 2020 a regime

Milano, 4 giu. - La flat tax rinviata al 2020 per le famiglie? "No, non è corretto in questo modo. La cosa richiede complessità. Adesso preferisco non entrare nel merito perché altrimenti facciamo dei pasticci. Stiamo facendo la più grande riforma fiscale dal Dopoguerra ad oggi per cui se la semplifichiamo così diventa tutto strumentale". E' quanto ha precisato ad Affaritaliani.it il senatore della Lega, Armando Siri, padre della flat tax e stratega economico di Matteo Salvini. "Allo stato attuale - spiega Siri - posso dire che non è vero dal prossimo anno la flat tax entrerà in vigore solo per le imprese ma che ci sarà anche per le famiglie. Poi tutto sarà a regime per il 2020. Si deve partire con degli step: il sistema è diverso perché la flat tax per le imprese c'è già e noi la estendiamo anche alle società di persone, alle Partite Iva. Si tratta già di una riforma storica perché viene trasferito a cinque milioni di operatori quello che oggi è solo per 800mila imprese, visto che solo le società di capitali hanno la Flat Tax. Poi per le famiglie cominceremo già dal 2019 con dei parametri che andranno a perfezionarsi nel 2020 fino a completarla".

Inizialmente saranno favorite le famiglie numerose. "Vediamo se due o tre figli, stiamo studiando il dossier", ha detto Siri. Quanto costa il primo step della flat tax che entrerà in vigore dal 2019? "E' una domanda da un milione di dollari. Costerà più o meno 30 miliardi", ha concluso il senatore Siri.