Nannicini (Pd): vera notizia è rinvio di flat tax per famiglie

Roma, 4 giu. - "Scimmiottando il contratto di governo del fantomatico cambiamento, il Senatore Bagnai ha oggi annunciato che la tanto sbandierata flat tax entrerà in vigore l'anno prossimo a partire dai redditi d'impresa. Qualcuno però dovrebbe segnalare a Bagnai che la flat tax sulle imprese esiste già: è stato il governo Renzi infatti ad abbassare l'Ires alle società di capitali dal 27,5 al 24%, mentre per le piccole imprese ha introdotto l'Iri (che entrerà in vigore dal prossimo anno), sempre al 24%". Lo afferma Tommaso Nannicini, senatore del Pd e già sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Renzi, commentando le affermazioni del senatore della Lega Bagnai.

"Certo, se per 'cambiamento' s'intende annunciare provvedimenti già presi da altri - prosegue - possiamo quanto meno stare tranquilli che i guasti saranno limitati. Ma l'unica novità nelle dichiarazioni di Bagnai è semmai l'annuncio del rinvio alle calende greche della flat tax per le famiglie, per mesi al centro della campagna elettorale della Lega e poi, una volta al governo, rimandata - per ora - al 2020".