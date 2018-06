Flat tax, Carfagna: iniziare da giovani precari e partite Iva

Roma, 4 giu. - "Il dibattito sulla flat tax - se sia meglio partire dalle imprese o dalle famiglie - trascura una delle più dolorose emergenze, ovvero la precarietà e l`iniquo carico fiscale a danno dei giovani che cercano coraggiosamente di farsi strada con micro-imprese o imprese personali, ovvero centinaia di migliaia di giovani free-lance, professionisti, lavoratori atipici e precari. E in moltissime famiglie italiane c`è una ragazza o un ragazzo che combatte fra mille ostacoli che deprimono la sua intraprendenza". Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, che ha depositato una proposta di legge sul tema, interviene nel dibattito sulla flat tax aperto da Alberto Bagnai.

"Ecco perché ho presentato una proposta di legge per innalzare a 50mila euro di reddito annuo la soglia per professionisti e piccole partite Iva per aderire al cosiddetto regime forfettario (regime dei minimi) che già prevede una tassazione piatta del 15% sostitutiva di Irpef e Iva - aggiunge Carfagna -. Significherebbe estendere la flat tax a tanti giovani professionisti oggi intrappolati sotto la soglia dei 30mila euro lordi e aiutarli a crescere senza subire salassi fiscali. La misura è sostenibile, costa circa 250 milioni di euro annui interamente coperti con tagli di sprechi e spese improduttive".