Salvini e la 'pacchia finita', ora è tempo di realpolitik

Roma, 4 giu. - Dalla 'pacchia' degli annunci elettorali al tempo della realpolitik. Matteo Salvini, nel giro di qualche giorno, passa dall'annuncio di un 'giro di vite' contro gli immigrati clandestini ai toni più pacati sul lavoro che lo attende in tema di immigrazione. In una intervista rilasciata oggi alla emittente radiofonica Rtl Salvini usa parole di riconoscimento per il lavoro svolto dal suo predecessore al Viminale, Marco Minniti. "C'è un'ottima squadra al ministero dell'Interno - ha detto il neo ministro - non smonteremo il lavoro del mio predecessore che ha lavorato bene". Questo sembra confermare quanto da giorni circola in ambienti del Viminale sul fatto che il tema dell'immigrazione impone una 'continuità di azione' tra vecchio e nuovo corso in particolare sulla Libia. Il nuovo inquilino del Viminale sta già studiando i dossier lasciati dal suo predecessore perchè è in Libia che si gioca la partita del controllo dei flussi in partenza verso le nostre coste.

L'immigrazione non è un tema su quale ci si può improvvisare. Lo dimostra anche quanto è avvenuto in Calabria. Al di là del tempismo e della battuta del neo ministro ('è finita la pacchia per gli immigrati clandestini') l'omicidio nel vibonese del ventinovenne Sacko Soumalaya, originario del Mali, ucciso probabilmente per una vendetta legata a un furto di lamiere, riporta a galla una realtà che spesso si tende a rimuovere.

L'episodio è avvenuto nella zona della tendopoli e della baraccopoli di San Ferdinando dove vivono migliaia di raccoglitori di agrumi nella piana di Gioia Tauro. I nuovi 'schiavi' del caporalato. Extracomunitari che vivono a Rosarno, nella Piana, dove otto anni fa ci fu una rivolta contro le loro terribili condizioni di vita. Il filo conduttore tra le due vicende sono le condizioni di vita e lo sfruttamento del lavoro. In quel gennaio del 2010 ministro dell'Interno era un leghista, Roberto Maroni. In otto anni, anche dopo l'era Maroni, nulla o poco sembra cambiato.