Migranti, Biffoni (Anci): confronto con Usa per accoglienza dignitosa -2

Roma, 4 giu. - Biffoni ha posto l`accento sul modello Sprar di accoglienza diffusa sui territori "che Anci sostiene e porta avanti in Italia, di sicuro interesse per i colleghi statunitensi, come per noi è importante conoscere a fondo gli strumenti di gestione già utilizzati negli Stati Uniti. Per tutti noi lo scopo è comune: mettere in atto le migliori strategie per realizzare un`accoglienza dignitosa e rispettosa dei diritti dei richiedenti asilo e al contempo che tenga conto delle realtà che accolgono per un`integrazione efficace. Per questo - ha concluso - è importante un momento di confronto e scambio di buone pratiche, così da focalizzare l`attenzione su problemi e soluzioni da applicare concretamente sui territori".

In questa direzione significativo è l`esempio di Parma "che ha visto rafforzate le politiche di inclusione dei richiedenti asilo - ha raccontato il sindaco della città e vicepresidente di Anci Federico Pizzarotti - attraverso un loro coinvolgimento in attività di volontariato come la pulizia delle strade e delle piazze o il presidio dell`entrata e uscita dei ragazzi dalle scuole. L`inclusione è diventato per noi sindaci il principale obiettivo da perseguire, e in questo ritengo fondamentale il progetto Sprar, perché rappresenta lo strumento essenziale per assicurare maggior inclusione e controllo durante la delicata fase della prima accoglienza".

Hanno preso parte ai lavori anche il Segretario Generale dell`Anci Veronica Nicotra e l`Addetto culturale dell`Ambasciata degli Stati Uniti Menaka M. Nayya, che hanno illustrato il panorama delle politiche per l`integrazione dei migranti a livello comunale in Italia e negli Stati Uniti.

Un importante incontro, quello di oggi, che porterà alla nascita del primo convegno transatlantico tra Italia e Stati Uniti in programma per il prossimo anno. Un appuntamento che si propone di diventare annuale per aprire un canale di dialogo tra gli amministratori locali dei due paesi sulle policy legate all`immigrazione.

Domani 5 giugno, il sindaco Terry visiterà il centro Sprar di Latina dove incontrerà anche il sindaco e gli assessori del Comune.