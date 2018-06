Migranti, Biffoni (Anci): confronto con Usa per accoglienza dignitosa

Roma, 4 giu. - Gettare le basi per una collaborazione bilaterale tra amministratori locali italiani e americani sui temi dell`immigrazione e dell`integrazione, a partire dall`esperienza di successo del modello di accoglienza diffusa dello Sprar nei Comuni italiani. Questo l`obiettivo dell`incontro che si è svolto oggi a Roma, presso la sede di Anci nazionale in collaborazione con l`Ambasciata americana, nel corso del quale il dibattito si è focalizzato sulle buone pratiche realizzate e sulle principali sfide da affrontare nelle rispettive realtà locali per un`accoglienza sostenibile e dignitosa tanto per le persone che arrivano quanto per le comunità che accolgono.

A rappresentare i sindaci italiani, portando la propria esperienza, sono intervenuti il delegato Anci all`immigrazione e sindaco di Prato Matteo Biffoni e il vicepresidente di Anci e sindaco di Parma Federico Pizzarotti, mentre ad illustrare l`esperienza americana sono intervenuti David Lubell, fondatore di Welcoming America, fondazione impegnata nella sensibilizzazione delle città americane per la creazione di comunità accoglienti e il sindaco di Clarkston (Georgia) Ted Terry.

"E` fondamentale - ha detto Biffoni - lavorare in sinergia tra i diversi Paesi per creare basi comuni nella gestione dell`immigrazione. Un fenomeno complesso come quello che in questi anni stanno affrontando i nostri Paesi vede ovunque in prima linea gli amministratori locali".(Segue)