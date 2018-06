Flat tax, Schifani (Fi): da M5S e Lega già finta partenza

Roma, 4 giu. - "Sulla flat tax già una falsa e finta partenza della maggioranza pentaleghista. Infatti, se da un lato si annuncia che per le famiglie tutto sarà differito al 2020, dall'altro si precisa che la nuova aliquota partirà soltanto per le imprese. In realtà, è utile ricordare che già nel 2017 l'aliquota IRES era stata ridotta, passando dal 27 per cento al 24,5 per cento". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Renato Schifani.

"Quindi - aggiunge - si tratterebbe di un ulteriore intervento, con una spesa pari a 13 miliardi di euro per passare dal 24,5 per cento al 15 per cento così come prevede il contratto di governo. Per quanto ci riguarda saremmo favorevoli a questa riforma, perchè parte del nostro programma elettorale, ma sarebbe interessante capire attraverso quali fondi sarebbe finanziato questo nuovo taglio. Il governo li chiederà all'Unione europea, aumentando il proprio deficit? Dubitiamo che dall'Ue possano arrivare risposte positive. Invece per le famiglie di flat tax non se ne farà nulla e come Forza Italia siamo decisamente critici, perchè convinti che sia necessario intervenire sulla pressione fiscale per far aumentare i consumi e quindi far ripartire l'economia del nostro Paese. Di certo non è un bell'inizio per questo governo e per Forza Italia un'ulteriore ragione per votare no alla fiducia", conclude.