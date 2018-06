Fisco, Fassina (Leu): ridurre Irpef a redditi bassi e medi

Roma, 4 giu. - "La flat tax, divenuta nel 'Contratto' di Governo M5S-Lega dual tax, viene rinviata. Bene. È una misura molto regressiva. Come simulato oggi da Il Sole 24 ore, anche con due aliquote determinerebbe nessun miglioramento fino a 40.000 euro di reddito annuo e decine di migliaia di euro di maggior reddito disponibile sopra i 100.000 euro". Lo afferma in una nota Stefano Fassina, deputato di Leu.

"Stupiscono, invece, le parole del prof. Bagnai: privilegiare le imprese sulle famiglie e ridurre l'Ires già al 24% - aggiunge - vuol dire sostenere la rotta mercantilista dominante nell'eurozona. Avevamo capito che avrebbero invece privilegiato, finalmente, il sostegno alla domanda interna per dare ossigeno a artigiani, commercianti, micro-imprese. Quindi riduzione IRPEF per i redditi medio bassi e finanziamento in deficit di investimenti pubblici. Così, il governo M5S-Lega comincia male anche sul terreno della politica economica", conclude.